Карякин и Карлсен лидируют после 12 туров ЧМ по блицу в Дохе

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен делят первое место после 12 туров чемпионата мира по блицу, проходящего в Дохе. Карякин выиграл восемь партий, в том числе и у Карлсена. У обоих шахматистов по 10 очков.
Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха, Катар
Мужчины. После 12 туров
1. Сергей Карякин (Россия) — 10.
2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 10.
3. Даниил Дубов (Россия) — 8,5.
4. Александр Морозевич (Россия) — 8,5…
13. Алексей Дреев (Россия) — 7,5…
15. Ян Непомнящий (Россия) — 7,5…
17. Александр Грищук (Россия) — 7,5…
24. Александр Рязанцев (Россия) — 7…
26. Максим Матлаков (Россия) — 7…
28. Евгений Наер (Россия) — 7…
30. Эрнесто Инаркиев (Россия) — 7…