Карякин и Карлсен лидируют после 12 туров ЧМ по блицу в Дохе

Россиянини норвежецделят первое место после 12 туров чемпионата мира по блицу, проходящего в Дохе. Карякин выиграл восемь партий, в том числе и у Карлсена. У обоих шахматистов по 10 очков.Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха, КатарМужчины. После 12 туров1. Сергей Карякин (Россия) — 10.2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 10.3. Даниил Дубов (Россия) — 8,5.4. Александр Морозевич (Россия) — 8,5…13. Алексей Дреев (Россия) — 7,5…15. Ян Непомнящий (Россия) — 7,5…17. Александр Грищук (Россия) — 7,5…24. Александр Рязанцев (Россия) — 7…26. Максим Матлаков (Россия) — 7…28. Евгений Наер (Россия) — 7…30. Эрнесто Инаркиев (Россия) — 7…