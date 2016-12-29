Московское «Динамо» победило одноклубников из Казани в ЧР по хоккею с мячом

Московское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на выезде переиграло одноклубников из Казани со счётом 4:2. Подопечныевыиграли седьмой матч из 16 и остались на третьей позиции в группе «Запад», а команда из Татарстана занимает четвёртое место, одержав 4 победы и 5 раз сыграв вничью в 18 встречах.«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (1:2)Волгужев, 8 (1:0), Иванушкин, 9 (1:1), Филиппов, 24 (1:2), Ибрагимов, 49 (2:2), Фетисов, 58 (2:3), Шабуров, 90 (2:4).