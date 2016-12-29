Источник: в 2011 году Уиггинсу доставили пакет с неизвестным препаратом

Пятикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира по велоспорту британец, объявивший накануне о завершении карьеры, во время веломногодневки «Критериум Дофине» в 2011 году получил из Манчестера пакет с неким препаратом, сообщает Daily Mail. При этом ни сам спортсмен, ни Федерация велоспорта Великобритании не предоставили документы на содержимое пакета.Представители команды Sky, за которую тогда выступал Уиггинс, заявили, что в том самом пакете находился разрешённый препарат флуимуцил.