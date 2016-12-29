Карлсен: в какой-то момент игры с Карякиным я просто оцепенел

Норвежский шахматистпрокомментировал своё выступление в первый день чемпионата мира по блицу, который проходит в Дохе, по результатам которого он делит первое место с россиянином. При этом Карлсен проиграл Карякину в очном противостоянии.«Во время игры с Карякиным я не заметил возможности свести партию к ничьей, понял это только потом. В какой-то момент я полностью оцепенел и не помнил, что нужно делать. Я потратил очень много времени. Так получилось. Несмотря на это, я доволен тем, как прошёл первый день чемпионата», — приводит слова Карлсена NRK.