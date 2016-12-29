Оберхофер: нет смысла говорить о допинге в России, пока не проверят пробы

Итальянская биатлонистка, которая может стать обладательницей олимпийской бронзы Сочи в спринте, если дисквалифицируют россиянку Ольгу Вилухину, прокомментировала допинговый скандал в России.«Пока список новых призёров Сочи в спринте не утвердят, я не буду радоваться. Жизнь полна сюрпризов, никогда не знаешь, что может с тобой случиться. Конечно, если эта бронза достанется мне, я буду на седьмом небе от счастья. Я всегда стараюсь видеть положительное. Да, это плохие новости для биатлона, но отличные для меня. Скандалы с допингом, даже у соперников, всегда расстраивают спортсменов.Допинговый скандал в России? Голоса, которые мы слышим, были всегда. Но нет смысла говорить об этом, пока не проверят пробы. Честно говоря, я даже не знаю, как выглядит Вилухина, в очках и шапке все русские выглядят одинаково», — приводит слова Оберхофер Сorriere della sera.