Эфиопы не смогут выступать на международных турнирах после дисквалификации

Президент федерации лёгкой атлетики Эфиопиирассказал о нововведении, согласно которому спортсмены, дисквалифицированные как минимум на четыре года, не смогут участвовать в международных соревнованиях после истечения срока наказания.«Мы убеждены, что мошенники не должны получать прощение. С этого дня все спортсмены, нарушившие правила, будут дисквалифицироваться пожизненно», – приводит слова Гебреселассие Reuters.Такая мера станет ответом федерации лёгкой атлетики Эфиопии на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций включить Эфиопию в число стран с серьёзными допинговыми проблемами.