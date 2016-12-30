FEI применит новую систему оценки КЮРов на финале Кубка мира по выездке

Международная федерация конного спорта приняла решение внедрить новую систему оценки КЮРов Большого приза во время финала Кубка мира по выездке в 2017 году, сообщает пресс-служба FEI. Система «Уровень сложности» была разработана немецкой судьёйи её бизнес-партнёромСуть системы заключается в том, что всадники перед началом соревнований должны будут загрузить хореографию КЮРов в базу FEI, и та вычислит сложность элементов. IT-департамент FEI предоставит всю необходимую информацию о системе спортсменам и судьям.