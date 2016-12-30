Шахмурадов: лидерам женской сборной РФ по борьбе перед ОИ не хватило практики

Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов рассказал, чего не хватило его подопечным для более успешного выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
«Проанализировав выступление женской команды на Олимпиаде в Рио, тренерский штаб и руководство Федерации спортивной борьбы России пришли к выводу, что нашим лидерам в период подготовки к главному старту не хватило соревновательной практики. Та же Наталья Воробьёва до Олимпийских игр приняла участие всего лишь в двух турнирах – на одном проиграла и победила на чемпионате России, где у неё не было достойных конкурентов. Я считаю, что именно нехватка соревновательного тонуса, а вовсе не проблемы со здоровьем стали главной причиной поражения Воробьёвой в финальной схватке против японки Сары Досё. То же самое касается и Валерии Кобловой. Одной до олимпийского золота не хватило 20 секунд, другой – восемь. Да ещё Екатерина Букина уступила в полуфинале, ведя со счетом 8:2. Я такого невезения в рамках одного турнира не припомню!
Но это не отменяет того факта, что наши спортсменки приехали в Бразилию, не имея за плечами необходимого количества схваток с основными конкурентами. Убеждён: если бы Воробьёва выходила на ковёр против японок не один раз в год, не было бы и той трагической развязки в финале. Тут можно привести в пример российских дзюдоистов, которые с приходом Эцио Гамбы в своей подготовке сделали упор именно на участие в большом количестве различных турниров. Как работает эта система, все мы видели в Лондоне и Рио», — цитирует Шахмурадова официальный сайт ОКР.
Шахмурадов отметил, что Букина и Воробьёва пропустят мемориал Ивана Ярыгина, который пройдёт в Красноярске 27-29 января. А 2 февраля состоится товарищеская встреча в формате «сборная Сибири против сборной Америки».