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Шахмурадов: лидерам женской сборной РФ по борьбе перед ОИ не хватило практики

30 декабря 2016, пятница. 09:26. Другие
Главный тренер женской сборной России по борьбе Юрий Шахмурадов рассказал, чего не хватило его подопечным для более успешного выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Проанализировав выступление женской команды на Олимпиаде в Рио, тренерский штаб и руководство Федерации спортивной борьбы России пришли к выводу, что нашим лидерам в период подготовки к главному старту не хватило соревновательной практики. Та же Наталья Воробьёва до Олимпийских игр приняла участие всего лишь в двух турнирах – на одном проиграла и победила на чемпионате России, где у неё не было достойных конкурентов. Я считаю, что именно нехватка соревновательного тонуса, а вовсе не проблемы со здоровьем стали главной причиной поражения Воробьёвой в финальной схватке против японки Сары Досё. То же самое касается и Валерии Кобловой. Одной до олимпийского золота не хватило 20 секунд, другой – восемь. Да ещё Екатерина Букина уступила в полуфинале, ведя со счетом 8:2. Я такого невезения в рамках одного турнира не припомню!

Но это не отменяет того факта, что наши спортсменки приехали в Бразилию, не имея за плечами необходимого количества схваток с основными конкурентами. Убеждён: если бы Воробьёва выходила на ковёр против японок не один раз в год, не было бы и той трагической развязки в финале. Тут можно привести в пример российских дзюдоистов, которые с приходом Эцио Гамбы в своей подготовке сделали упор именно на участие в большом количестве различных турниров. Как работает эта система, все мы видели в Лондоне и Рио», — цитирует Шахмурадова официальный сайт ОКР.

Шахмурадов отметил, что Букина и Воробьёва пропустят мемориал Ивана Ярыгина, который пройдёт в Красноярске 27-29 января. А 2 февраля состоится товарищеская встреча в формате «сборная Сибири против сборной Америки».
Источник: Олимпийский комитет России Сообщить об ошибке
Теги
Валерия Коблова Екатерина Букина Наталья Воробьёва ОИ-2016
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30 декабря 2016, пятница
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