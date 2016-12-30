Коляда: когда сказали, что нужно вернуться к старой программе, было обидно

Чемпион России по фигурному катаниюрассказал, как воспринял возвращение к своей прошлогодней короткой программе. На чемпионате России в Челябинске он опередил ближайшего преследователяна 23,74 балла.«Было очень тяжело поначалу, а потом я принял всё как должное, немножко отпустил эти мысли, чтобы они не отвлекали от работы. Но, скажем так, это было необычно. Такого у меня в жизни ещё никогда не было. Ту короткую программу, получается, не видел никто. Она была, на мой взгляд, мощная, под непривычную для меня музыку – из фильма „Повелитель стихий“. Мне эта программа очень нравилась. Мы поставили её, наверное, в мае, покатали три месяца, а потом нас вызвали в Новогорск и сказали, что лучше вернуться к старой. Конечно, было обидно.Старая программа не надоела. Как находить эмоции, катая её второй сезон? А не знаю, вдохновение само приходит. Мне как-то даже проще катать её второй год – и эмоционально, и физически. Всё уже идёт по накатанной – может, не всегда успешно, но морально чуть легче стало собираться», — цитирует Коляду «Р-Спорт».