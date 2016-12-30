Ассоциация юристов России поможет ОКР в правовой защите спортсменов РФ

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что АЮР окажет содействие Олимпийскому комитету России в правовой защите российских спортсменов. Ранее президент ОКР Александр Жуков сообщил, что для проведения судебных разбирательств по обвинению российских спортсменов в употреблении допинга ОКР нужно привлечь юристов, хорошо знающих международное право.
«Сейчас мы находимся в контакте с главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым. Ассоциация юристов по окончании новогодних каникул направит в ОКР рекомендации с именами лучших представителей в области международного спортивного права для работы с профильными международными организациями и недавно созданной независимой комиссией под руководством Виталия Смирнова. Сложившаяся ситуация недвусмысленно диктует необходимость именно такого активного шага», — цитирует Груздева «РИА Новости».