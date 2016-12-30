Мельникова: на ОИ мне было безумно страшно, не знаю, как вообще сделала всё

Гимнастка, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, призналась, что не ставит перед собой целей в спорте, а также рассказала о страхе во время исполнения сложных элементов.«Моя цель — иметь два образования. А в спортивном плане я целей себе не ставлю, потому что у меня такой страх есть, что если я поставлю себе цель, а потом её не добьюсь, то будет очень большое разочарование. Я просто тренируюсь, мне нравится, всё получается.На соревнованиях, на той же Олимпиаде, мне было безумно страшно, не знаю, как вообще сделала всё. Я столько уже всё это делаю, это уже как-то на автомате. Хотя иногда, когда выходишь из формы, а затем обратно набираешь, реально бывает страшно, не чувствуешь себя и снаряд, и можно куда-нибудь серьёзно улететь. А так у меня таких ситуаций не было, чтобы серьёзно убилась где-нибудь», — цитирует Мельникову «Р-Спорт».