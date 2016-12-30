Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мельникова: на ОИ мне было безумно страшно, не знаю, как вообще сделала всё

30 декабря 2016, пятница. 11:07. Другие
Гимнастка Ангелина Мельникова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве, призналась, что не ставит перед собой целей в спорте, а также рассказала о страхе во время исполнения сложных элементов.

«Моя цель — иметь два образования. А в спортивном плане я целей себе не ставлю, потому что у меня такой страх есть, что если я поставлю себе цель, а потом её не добьюсь, то будет очень большое разочарование. Я просто тренируюсь, мне нравится, всё получается.

На соревнованиях, на той же Олимпиаде, мне было безумно страшно, не знаю, как вообще сделала всё. Я столько уже всё это делаю, это уже как-то на автомате. Хотя иногда, когда выходишь из формы, а затем обратно набираешь, реально бывает страшно, не чувствуешь себя и снаряд, и можно куда-нибудь серьёзно улететь. А так у меня таких ситуаций не было, чтобы серьёзно убилась где-нибудь», — цитирует Мельникову «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2016
Новости. Другие
30 декабря 2016, пятница
11:07 Мельникова: на ОИ мне было безумно страшно, не знаю, как вообще сделала всё
10:40 Глава ФФР: нам удалось отстоять российского судью на Олимпийские игры — 2018
10:31 Ассоциация юристов России поможет ОКР в правовой защите спортсменов РФ
09:54 Трое россиян прошли квалификацию в первом старте «Турне четырёх трамплинов»
09:36 Коляда: когда сказали, что нужно вернуться к старой программе, было обидно
09:26 Шахмурадов: лидерам женской сборной РФ по борьбе перед ОИ не хватило практики
09:12 FEI применит новую систему оценки КЮРов на финале Кубка мира по выездке
02:32 Телеведущий сбрил бороду, которую носил 109 дней из-за поражений «Браунс»
00:56 Климов: не исключаю, что по окончании карьеры стану тренером
29 декабря 2016, четверг
23:53 Эфиопы не смогут выступать на международных турнирах после дисквалификации
23:34 Оберхофер: нет смысла говорить о допинге в России, пока не проверят пробы
22:48 Карлсен: в какой-то момент игры с Карякиным я просто оцепенел
22:18 Соловьёв: этот Новый год я обязательно встречу со своей любимой мамой
21:45 Горнолыжница Шиффрин победила в слаломе на этапе КМ в Австрии
21:40 Менеджер Карякина: победа на ЧМ по блицу будет фантастическим завершением года
21:29 Источник: в 2011 году Уиггинсу доставили пакет с неизвестным препаратом
21:11 Московское «Динамо» победило одноклубников из Казани в ЧР по хоккею с мячом
21:03 Шахматистка Костенюк вышла в лидеры после первого дня ЧМ по блицу
21:03 «Волга» победила «Старт» и сохранила лидерство в группе «Запад» ЧР по бенди
21:02 Карякин и Карлсен лидируют после 12 туров ЧМ по блицу в Дохе
20:50 «Водник» в гостях переиграл «Родину» в ЧР по хоккею с мячом
20:20 Крейвен: МПК отменит отстранение ПКР при условии полной прозрачности
20:15 Боброва: мы дважды заканчивали, но приходила мысль — хотим кататься дальше
19:45 В Москве состоится спортивный фестиваль Sport States
19:36 «Уральский трубник» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом
18:23 Ефимова: в России чёрный пиар — лучший пиар
17:57 Ан и Константинова выиграли ЧР по шорт-треку в многоборье
17:36 Пинтуро победил в суперкомбинации на этапе КМ в Санта-Катарине
17:33 Контиолахти согласен принять перенесённый из Тюмени этап КМ по биатлону
17:24 Болт и Байлз признаны спортсменами года по версии AIPS
17:10 Карякин чёрными победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
16:58 «Енисей» вновь победил «Байкал-Энергию» в матче ЧР по хоккею с мячом
16:35 «СКА-Нефтяник» на выезде одолел «Кузбасс» в матче ЧР по хоккею с мячом
16:08 Ан, Елистратов вошли в состав сборной РФ на ЧЕ по шорт-треку, Просвирнова — нет
15:39 Ан и Константинова стали чемпионами России по шорт-треку в многоборье
15:22 Сейранов: на Универсиадах с нами не было допинг-скандалов, а сейчас идёт охота
15:21 Романова: уверена, мои пробы чистые, но понимаю, что, может, придётся защищаться
15:12 Ан и Константинова победили на ЧР по шорт-треку на дистанции 1000 м
13:48 Уйба: президент и правительство занимают жёсткую позицию, сговора быть не может
13:43 Конькобежцы Юсков и Филюшкина победили на ЧР в Коломне в масс-старте
13:43 Глава ФМБА: в списке ВАДА на 2017 год есть потенциально проблемные вещества
13:28 Мужская сборная России по гандболу выиграла Кубок Рижской думы
13:00 Уйба: официально заявляю, что у нас самая чистая сборная по отношению к другим
12:48 Сборные Москвы и Московской области выиграли ЧР по конькам в командных гонках
12:05 Шемпп: здорово, что нам с Хинц удалось победить в «Рождественской гонке»
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+