IBSF временно отстранила от соревнований четырёх российских скелетонистов

Международная федерация бобслея и скелетона объявила о временном отстранении от соревнований четырёх российских скелетонистов с 30 декабря 2016 года. IBSF получила уведомление от МОК о начале расследований по нарушениям антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.Спортсмены и Федерация бобслея России проинформированы о решении IBSF. Имена скелетонистов не будут сообщаться до конца расследования.В середине декабря Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира 2017 года из Сочи. 23 декабря МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014 и проверит пробы с трёх Олимпийских игр.