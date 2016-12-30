Власенко: хотим создать в водном поло аналог КХЛ

Член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания, глава федераций синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду России Алексей Власенко сообщил о намерении создать в водном поло аналог Континентальной хоккейной лиги.
«В водном поло мы хотим создать аналог КХЛ. Хотим, чтобы наши спортсмены ездили в Казахстан, в Беларусь и Украину. Возможно, какие-то зарубежные команды захотят поучаствовать в подобных соревнованиях. Вполне возможно, что это будут сербские команды.
При этом специалисты говорят о желании сделать одну базовую команду для сборной России. На основе какого клуба она будет создана, пока неизвестно. Мы выслушаем специалистов, а сами будем вести работу по созданию благоприятных условий для спортсменов», — рассказал Власенко в эфире «Спорт FM».