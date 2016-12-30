Источник: IBSF отстранила Третьякова, Никитину, Орлову и Потылицыну

Четырьмя российскими скелетонистами, временно отстранёнными Международной федерацией бобслея и скелетона, являются, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Также был отстранён уже завершивший карьеруРешение об отстранении было принято в связи с расследованием МОК по нарушениям антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. На Олимпиаде-2014 Третьяков завоевал золото, а Никитина — бронзу.23 декабря МОК открыл дела по 28 российским участникам Олимпиады-2014 и проверит пробы с трёх Олимпийских игр.