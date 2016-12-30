Шнайдер: у меня не было информации о допинге у скелетонистов до и во время ОИ

Бывший старший тренер сборной России по скелетонупрокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона временно отстранить от соревнований четырёх российских скелетонистов с 30 декабря 2016 года. По последней информации, этими спортсменами стали олимпийский чемпион, бронзовый призёр Игр, а также. Также был отстранён уже завершивший карьеру«Я очень удивлён информацией об отстранении российских спортсменов. То, что российские скелетонисты якобы употребляли допинг, новость для меня. Могу сказать, что как у бывшего старшего тренера российских скелетонистов у меня не было никакой информации о применении допинга кем-либо из атлетов как во время подготовки, так и во время проведения Игр в Сочи», — цитирует Шнайдера ТАСС.