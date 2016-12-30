Шнайдер: у меня не было информации о допинге у скелетонистов до и во время ОИ

Бывший старший тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона временно отстранить от соревнований четырёх российских скелетонистов с 30 декабря 2016 года. По последней информации, этими спортсменами стали олимпийский чемпион Александр Третьяков, бронзовый призёр Игр Елена Никитина, а также Мария Орлова и Ольга Потылицына. Также был отстранён уже завершивший карьеру Сергей Чудинов.
«Я очень удивлён информацией об отстранении российских спортсменов. То, что российские скелетонисты якобы употребляли допинг, новость для меня. Могу сказать, что как у бывшего старшего тренера российских скелетонистов у меня не было никакой информации о применении допинга кем-либо из атлетов как во время подготовки, так и во время проведения Игр в Сочи», — цитирует Шнайдера ТАСС.