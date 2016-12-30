Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции шести российских лыжников

Допинговая комиссия Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляции шести российских лыжников на временное отстранение, таким образом они пропустят престижную многодневную гонку «Тур де Ски». Об этом сообщает пресс-служба FIS.
FIS подтвердила, что от соревнований отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
В «Тур де Ски» выступят Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Пётр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Мария Гущина, Анна Нечаевская.