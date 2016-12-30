Отстранение РФ от Паралимпиады заняло 3-е место в списке достижений МПК за год

Официальный сайт Международного паралимпийского комитета представил список 50 достижений и главных моментов, связанных с деятельностью МПК за 2016 год. Третье место в перечне заняло отстранение сборной России от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.7 августа глава МПКобъявил об отстранении Паралимпийского комитета России от международных соревнований на основании докладао допинге в российском спорте.Полный список лучших моментов станет известен 31 декабря.