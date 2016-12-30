Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап в Оберхофе

Стал известен предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). В частности, в список спортсменов вошла трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, для которой эти соревнования могут стать первыми после рождения ребёнка, сообщает Биатлон online.
Биатлон. Этап Кубка мира в Оберхофе. Предварительный состав сборной Беларуси
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.