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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мамун: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у меня получилось всё отпустить

30 декабря 2016, пятница. 17:43. Другие
Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике, семикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная абсолютная чемпионка России Маргарита Мамун подвела итоги своего 2016 года.

«На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у меня получилось всё отпустить, полностью абстрагироваться. Я безумно счастлива, что удалось достичь этого состояния именно к Олимпийским играм.

Мой секрет успеха — это каждодневный труд и преодоление себя. Только благодаря этому у нас в Бразилии всё получилось. Талант — это не самое главное. Удача тоже — сегодня тебе может повезти, а завтра нет. Мне тоже порой хотелось поесть или недоделать ОФП — такие вещи могут очень серьёзно повлиять на результат.

Перед Олимпиадой я осознала, что мне никто не поможет, кроме самой себя. У меня была большая работа над собой, я пыталась найти какую-то точку равновесия. Перед началом сезона было очень страшно — я не понимала, как можно выступать на Олимпиаде, это же огромная ответственность!

Пока не загадываю, останусь ли ещё на один олимпийский цикл. Есть профессиональные травмы, а здоровье для спортсмена — это самое главное. Пока что восстанавливаюсь и морально, и физически. Олимпийская вершина достигнута — тяжело понять, к чему ещё можно стремиться в спорте, только если ради своего удовольствия. Я понимаю, что это адский труд, и если я останусь, то в следующем году мне предстоит ещё больше работать, потому что сейчас у меня новое звание. У меня не получится три-четыре часа в день тренироваться, а остальное время уделять семье.

В 2016 году я достигла главной цели в спортивной жизни — стала олимпийской чемпионкой. Ещё мне сделали предложение — это самое большое счастье, когда ты встречаешь свою любовь. В детстве мне это казалось сказкой. Я надеюсь, что дальше будет только лучше!» — приводит слова Мамун Hello!..
Источник: HELLO! Russia Сообщить об ошибке
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Маргарита Мамун
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