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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Трипуть: чего только не было после падения — боли дикие, отчаяние и 8 операций

30 декабря 2016, пятница. 17:53. Другие
Белорусский паралимпиец Александр Трипуть, которого издание «Прессбол» признало человеком 2016 года, рассказал, как оказался прикован к инвалидной коляске.

«До сих пор точно не знаю, что тогда случилось. Потом целое расследование было. У меня помимо переломов было ещё и сотрясение мозга, так что можно понять, что ничего не помнил. Уже после рассказали, что я ездил в Минск за «головой» от спутниковой тарелки — старая замёрзла за зиму и треснула. Что с соседом в тот день обсуждал покупку, планируя заняться её установкой. Что потом в гродненской квартире была открыта именно та створка окна, которая ближе всего к тарелке… Выпал сам, конечно. Зачем только полез эту тарелку ремонтировать?

Пришёл в себя в больнице. Состояние непонятное, вроде как заболел, да как-то слишком сильно, тела вообще не слышу. Просыпался ночью и, понимая, что не могу сесть на кровати, звал на помощь медсестру. Та приходила, давала какой-то препарат — видимо, снотворное — и я забывался. Сейчас понимаю, что воспринял всё произошедшее довольно легко. Тем более когда тебе говорят, что со временем встанешь на ноги и забудешь всё как страшный сон.



Потом уже осознал, что всё намного серьёзнее. Многочисленные оскольчатые переломы позвоночника с повреждением спинного мозга. Шею тоже сломал, но там хоть осколков не было, поэтому плечевой пояс работает. А вот ноги… В общем, началась другая жизнь. Чего только не было: боли дикие, отчаяние и восемь операций — в Гродно и в Минске. Каждый раз говорят, мол, эта точно последняя. А потом всё снова...» — приводит слова Трипутя «Прессбол».
Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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