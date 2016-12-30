Нагиев: профессиональный спорт без допинга, к сожалению, невозможен

Ведущий, актёр и главный физрук Россиипрокомментировал итоги уходящего 2016 года, подробно остановившись на теме допинговых скандалов.«Думаю, что сегодня профессиональный спорт без допинга, к сожалению, невозможен… Зрители ждут гладиаторских рекордов, атлеты должны их ставить. Что касается политической подоплёки, меня все эти разговоры немного удивляют. И вообще надоело уже, что мы все промахи и ошибки списываем на какой-то заговор. Мол, против нас все ополчились. Здесь на первый план почему-то выходят амбиции.Мы такие же люди, как и все. И свои ошибки нужно смело признавать. Это не значит, что россияне не должны защищаться и, возможно, проявлять какую-то хитрость против своих, пусть и спортивных соперников. Но всё списывать на политику не стоит! Каждый цивилизованный человек в европейской стране заботится в первую очередь о своей жизни, своей семье и детях. Думаю, им меньше всего хочется напасть и унизить таких миролюбивых граждан, как мы. Наверняка допущены какие-то просчёты. Вопрос в том, что мы с ощущением безнаказанности принимали этот допинг. Значит, возможно, нужно быть в этом плане хитрее.Мы же с вами знаем всех, кто стоит у руля нашего спорта. Значит, доверяем тем людям, которые могут защитить наших атлетов от нападок. А если вдруг этого не происходит, может быть, стоит задаться вопросом: а тех ли людей назначаем на эти должности?» — приводит слова Нагиева «Спорт-экспресс».