Егорян: понимаю тех, кто после родов возвращается в спорт, но это неправильно

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованиюотметила, что приняла решение не уходить из спорта, чтобы родить ребёнка, как планировала ранее.«Как видите, я не ушла из спорта. Живот у меня не появился — наоборот, я сбросила 4 килограмма по настоянию тренера. Теперь мой боевой вес 63 кг. И тот план, о возможности которого я говорила в августе, пока отложен. Конечно, можно сейчас многое сказать… Мы не знаем, что произойдёт завтра или тем более послезавтра. Сегодня я приняла решение, пусть оно странно прозвучит, что «рыпаться некуда». Я ещё юна, и детства у меня особо не было. Пришлось сразу взрослеть. Но при всём при том, как бы ты ни обманывал сам себя и окружающих, ты в душе ещё ребёнок. И тебе хочется какой-то детской радости, иной раз покидать снежки во дворе. Это приносит большое удовольствие.Да, детей хочется. Но надо понимать, что выносить ребёнка — это не просто «выносить ребёнка», а потом «сплавить его родителям». Они будут с утра до вечера следить за твоим наследником. А потом, спустя время, твой сын или дочь будут называть бабушку мамой. Не говорю, что это плохо. Но если ты хочешь родить, то должен чётко расставлять приоритеты. Понимаю людей, которые после родов возвращаются в большой спорт. Но считаю, что это неправильно, когда ты находишься на сборах, а твой ребёнок растёт один», — приводит слова Егорян «Советский спорт».