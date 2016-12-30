Жуков: надеюсь, в 2017 году проблемы нашего спорта уйдут на второй план

«Уходит 2016 год. Он был годом олимпийским. С одной стороны — довольно успешным для наших спортсменов. Думаю, те, кто выступал в Рио-де-Жанейро, проявили себя с лучшей стороны, несмотря на сложности, которые преследовали нашу команду и вообще наш спорт в 2016 году. К сожалению, на первом месте были проблемы с допингом, а не чисто спортивные достижения. Несмотря на это, наша команда в Рио-де-Жанейро выступила очень успешно, и я бы хотел поздравить всех наших спортсменов, тренеров и специалистов, которые готовили команду.
Надеюсь, следующий год будет более успешным и более спокойным, и все те проблемы, которые преследовали наш спорт в целом, постепенно будут уходить на второй план. И мы будем получать удовольствие прежде всего от соревнований и успехов наших спортсменов. Для болельщиков всё же самое важное — это красота спорта, успехи команд, за которые они болеют, а не то, что происходит вокруг и около спорта. Желаю всем нашим спортсменам здоровья, успехов тьи чтобы у них в семьях было всё хорошо», — отметил Жуков на официальном канале ОКР на YouTube.
Посмотреть видеообращение Жукова можно, пройдя по следующей ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=6sH0rjln1Jo