Сундбю: это ужасная ситуация для российских лыжников, я очень им сочувствую

Норвежский лыжникпрокомментировал отстранение шести российских лыжников от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала в России.«Очень грустно, что эти парни не побегут на «Тур де Ски». Ситуация сложная и трудна для понимания. Так что комментировать произошедшее трудно. Олимпиада в Сочи была три года назад. А сейчас они отстраняют спортсменов, которые никогда не сдавали положительных допинг-проб. Это сложно понять. Для них это ужасная ситуация. Я очень им сочувствую. Могу только сказать, что я сам был в такой ситуации и понимаю, как работает система. Но я предпочёл бы обойтись без подобного опыта», — приводит слова Сундбю NRK.Сам Сундбю 20 июля 2016 года за нарушение антидопинговых правил был лишён титула 2015 года, а также дисквалифицирован на два месяца.