Менеджер Карякина: на ЧМ по блицу Сергей посрамил всех скептиков

Кирилл Зангалис, менеджер российского гроссмейстера, прокомментировал победу своего подопечного на чемпионате мира по блицу в Дохе.«Это, безусловно, значимый для Карякина успех. Год назад в Берлине Сергей был близок к золоту, но поражения от Грищука и Крамника лишили его титула. А ведь он очень любит блиц, силён в нём. Тем не менее до сегодняшнего дня никак не мог завоевать титул. И вот наконец это свершилось. Теперь у него два чемпионских трофея. В 2012-м Карякин стал лучшим на мировом первенстве по быстрым шахматам.Многие эксперты говорили, что Сергей не готов к турниру. И критиковали Сергея за то, что после Нью-Йорка он тратил слишком много времени на интервью и другой пиар. Конечно, если бы не эти походы по редакциям и студиям, Карякин лучше подготовился бы к Дохе. С другой стороны, на мой взгляд, он был абсолютно прав. Думаю, никто до него не делал так много для популяризации шахмат в России. А это не менее важная задача, чем титулы. И сам Карякин считает точно так же. Потому он и провёл декабрь в таком выматывающем режиме. А сейчас посрамил всех скептиков.Сегодня Магнус показывал феноменальную игру. Выдал серию из четырёх побед подряд. Одна из них, правда, досталась ему благодаря везению. Грузин Баадур Джобава имел все шансы выиграть, а в итоге отдал Карлсену очко белыми. В какой-то мере он «подставил» Карякина. В результате перед последним туром не всё зависело от Сергея. Мало того что надо было побеждать того же Джобаву, так ещё и надеяться, что венгр Петер Леко не уступит Магнусу. К счастью, Леко не переволновался, отыграл чётко и помог — сделал ничью. Ну а Сергей одолел Джобаву, с которым у него всегда получаются тяжёлые партии. Это фантастическое завершение сезона. Настоящее преодоление. Даже сегодня, когда Карякин загнал себя в угол, проиграв Хикару Накамуре «зевком» ферзя», — приводит слова Загалиса «Лайф».