Мамун: первый мобильный телефон мне принёс Дед Мороз

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике, 7-кратная чемпионка мира, 4-кратная чемпионка Европы, 3-кратная абсолютная чемпионка Россиирассказала о том, как встречает Новый год.«В детстве я очень ждала Новый год, верила в Деда Мороза. Однажды родители повесили на ёлку вместе с игрушками маленький мобильный телефон — тогда они только появлялись. И вот мы сидим за столом, бой курантов, и тут раздаётся звонок. Я говорю: «Папа, твой телефон звонит!» Он отвечает, что нет — вот он, рядом. «Мама, твой?» — «Нет». А он продолжает звонить! Родители говорят: «Ну иди, посмотри!» У меня было такое счастье — тогда ведь ещё не было никаких гаджетов. Мне было шесть лет, и я поверила, что этот телефон мне принёс Дед Мороз.Каждый Новый год мы отмечаем всей семьёй в Москве. Папа, мама, младший брат Филипп, мы с Сашей (пловец Александр Сухоруков — жених Маргариты). Мама готовит большой стол. Когда я тренируюсь, то у меня не хватает времени готовить. В Новый год оно появляется, но я не рискую и доверяю маме — её кухню любят все. А мою пока только я», — приводит слова Мамун Hello!