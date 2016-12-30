Карякин назвал победу на ЧМ по блицу успехом всей России

Российский гроссмейстер, одержавший победу на чемпионате мира по блицу в Дохе, назвал её успехом всей России.«Понимал, что выступление в рапиде явно не то, чего от меня ждали болельщики. Разозлился на себя, так как не в моих правилах занимать низкие места. В первый день блица удалось обыграть Карлсена, это было красивым продолжением нашей истории в Нью-Йорке. Так что после победы над норвежцем уже понимал, что всерьёз претендую на звание чемпиона. Что ж, это успех всей России, всей отечественной школы шахмат. Спасибо тем, кто меня поддерживал и переживал! Надеюсь, что своими выступлениями в 2016 году смог внести вклад в развитие шахмат в нашей стране», — приводит слова Карякина «RT на русском».