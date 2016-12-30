Источник: допинг-пробы Сотниковой на ОИ-2014 были вскрыты

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катаниюможет быть лишена золотой медали из-за манипуляций с допинг-пробами, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport. По информации издания, фамилия спортсменки упоминается в докладе Ричарда Макларена среди российских чемпионов и призёров Игр, чьи пробы могли быть вскрыты.«Ещё слишком рано давать какие-либо комментарии по столь деликатному вопросу. Но думаю, что для тех, кто хочет видеть спорт чистым, любое подобное подозрение является разочарованием», – цитирует издание бронзового призёра Игр в Сочи итальянкуТакже в статье как бы между прочим упомянуты, что ставит под сомнение золото россиян в командном турнире.