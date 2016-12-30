Тренер: у Третьякова и Никитиной всегда был быстрый старт, не только в Сочи

Тренер сборной России по скелетонупрокомментировал отстранение четырёх российских скелетонистов по поводу возможного нарушения антидопинговых правил на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.«Разговоры же начались не сейчас, а с лета. Спортсмены к этому спокойно относятся, делают свою работу, и всё. Пытаются заставить их нервничать перед стартами, но им не привыкать. Постоянно кто-то что-то говорит или пишет. Узнавать такое неприятно.Знаете, у наших ребят всегда брали пробы. И до, и после соревнований. Всё было в порядке. И никаких вопросов не возникало. Это всё началось после второго доклада Макларена. Так что понятно, откуда ноги растут. Чтобы говорить, чем это грозит, надо дождаться полной официальной информации. Но, конечно, это тормозит развитие спорта, плохо влияет на ребят, которые никогда нигде не были замечены и просто стремятся к высотам. Третьяков и Никитина быстро бегали сразу с того момента, как начали заниматься спортом. Это произошло не вдруг в какой-то момент перед Олимпиадой. Это одарённые спортсмены. У Третьякова всегда был первый по скорости старт. У Никитиной тоже. Поэтому смешно всё это слушать. Не знаю, к чему это всё ведёт. Не хочу думать об этом. Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас всё переваривается и проверяется», — приводит слова Колпакова «Спорт-экспресс».