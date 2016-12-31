Медведев подписал распоряжение о перераспределении субсидий на развитие спорта

Премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в распределение субсидий на софинансирование программ субъектов РФ, направленных на развитие спорта, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
Распоряжение касается целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», а в частности расходов федерального бюджета на осуществление капитальных вложений. Софинансирование было утверждено правительством 5 апреля 2016 года.