Дюжева и Лядова вывели из состава сборной Беларуси по биатлону

Руководство Федерации биатлона Беларуси приняло решение вывести из состава мужской сборной и отправить на самоподготовку«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра — первых трёх этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды Республики Беларусь по биатлону и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева. В связи с низкими показателями в ходе первых трёх этапов Кубка мира Юрий Лядов также был выведен из состава сборной и перешёл на самоподготовку», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.