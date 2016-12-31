«Калашников» разрабатывает новую винтовку для сборной России по биатлону

Глава российского оружейного концерна «Калашников» Алексей Криворучко сообщил, что начата разработка новой винтовки для сборной России по биатлону.«Одна из задач — конструктивное совершенствование будущих винтовок. Здесь концерн идёт двумя путями. Во-первых, модернизация существующей винтовки Би-7-4 по техническому заданию, которое уже сформировал Союз биатлонистов России. Есть большое количество спортсменов, которые привыкли к винтовке Би-7-4 на уровне мелкой моторики, и эта винтовка их полностью устраивает. Тем не менее есть определённые предложения спортсменов по её модернизации. Такая винтовка разрабатывается и будет проходить тестирование при активном участии специалистов Союза биатлонистов России. Ну и конечно, мы не забываем о внешнем виде — новые винтовки для спортсменов будут не только функциональны и точны, но и красивы», — приводит слова Криворучко Rambler News Service.