Сутовский о победе Карякина: в шахматах не может быть фарта на длинной дистанции

Президент Ассоциации профессиональных шахматистов, чемпион Европы по шахматам 2001 годапрокомментировал победу российского гроссмейстерана чемпионате мира по блицу в Дохе.«Сразу несколько человек высказалось в духе „опять Карякину дико повезло“. Ребята, безотносительно Сергея, поймите вы уже наконец — в шахматах нет и не может быть фарта на длинной дистанции. Повезти может в отдельной партии. Но если человек годами набирает больше, чем, казалось бы заслуживает по позициям, то это никакое не везение, а потрясающее умение. Более того, умение столь редкое, что его трудно классифицировать, объяснить, и поэтому люди называют такого шахматиста (человека) „везунчиком“. Везёт тому, кто везёт! Тут и бойцовские качества, и умениe защищаться, и психологическая устойчивость, и ещё множество качеств.Что касается конкретного выступления Карякина, то говорить, что человеку, набравшему 16,5 из 21 против сильнейших шахматистов мира, просто сильно повезло, можно говорить исключительно из личной неприязни. Или будучи полным глупцом», — написал Сутовский на своей странице в «Фейсбуке».