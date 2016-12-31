МОК может ввести санкции в отношении России в 2017 году

Президент Международного олимпийского комитетазаявил, что шокирован информацией из второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. Он сообщил, что МОК подготовит две специальные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам«После этого МОК примет соответствующие меры и введёт санкции», — приводит слова Баха официальный сайт МОК.Он также заявил, что работа Макларена будет продолжена и расширена, так как изначально у главы комиссии ВАДА не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. Бах отметил, что будут перепроверены пробы всех российских спортсменов, взятые на Олимпиаде-2012 в Лондоне и ОИ-2014 в Сочи.