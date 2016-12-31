Макарычев: Карякин доказал, что способен соперничать с Карлсеном

Гроссмейстерпрокомментировал победуна чемпионате мира по блицу в Дохе. Карякин и норвежецнабрали по 16,5 баллов, но россиянин опередил норвежца по дополнительным показателям.«Он переломил мнение, которое отчасти сформировалось в шахматном мире. Ведь считалось, что Карякин, несмотря на упорную борьбу в матче за титул чемпиона мира по шахматам с Карлсеном, не тот гроссмейстер, который способен победить норвежца. Однако Сергей доказал обратное. По блицевому рейтингу россиянин обошёл Дина Линжэня и теперь вышел на второе место. Первое занимает норвежец. И в классике, и в блице, и в быстрых шахматах.Карлсен только укрепил звание лучшего шахматиста мира. Он же поделил первое место и в чемпионате мира по быстрым шахматам, и блице. Но для нас важно, что в более быстрой версии шахмат Карякин показал себя более чем достойно. Сергей доказал, что способен соперничать с Карлсеном», — приводит слова Макарычева «Спорт-экспресс».