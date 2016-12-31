Внеочередная конференция Федерации тяжёлой атлетики России пройдёт 7 февраля

Президент Федерации тяжёлой атлетики Россиирассказал, когда состоится внеочередная конференция организации.«Внеочередная конференция состоится 7 февраля 2017 года в городе Зеленодольске в рамках Кубка России, решение о её проведении связано не только с необходимостью аудита, но и с приведением устава федерации в полное соответствие с действующим законодательством РФ», — приводит слова Агапитова ТАСС.Напомним, что Агапитов стал президентом ФТАР 22 ноября, а до этого исполнял обязанности президента с 15 сентября, когда в отставку ушёл бывший глава федерации