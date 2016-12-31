Колобков: права наших чистых спортсменов будут надёжно защищены

Министр спорта, подводя итоги 2016 года, не мог не затронуть тему допинговых скандалов, разгоревшихся после доклада комиссии Макларена.«Конечно, все эти истории, связанные с допингом, нанесли серьёзный удар по российскому спорту, они оказали ощутимое влияние на его развитие. Поэтому и задачи перед нами теперь стоят немного другие, чем раньше — это, в частности, защита наших спортсменов и федераций, отстаивание нашей правоты перед международными организациями, восстановление доверия.У многих федераций и спортсменов есть беспокойство, связанное с допуском на Олимпиаду, ведь все мы читаем прессу, все прекрасно понимаем, что происходит. Ребята готовятся, честно готовятся, спорт — это их жизнь. Многие из них основные надежды связывают именно с Играми в Пхенчхане. У нас подбирается достойная команда, сильная практически во всех видах спорта.Я считаю, что реальных оснований для беспокойства насчёт участия наших спортсменов в Олимпиаде сейчас нет. Я уверен в профессионализме наших федераций, в конструктивности и честности международных организаций. Вместе они смогут разобраться в текущих проблемах. Не сомневаюсь я и в том, что права наших чистых спортсменов будут надёжно защищены как со стороны федераций, которые они представляют, так и со стороны Министерства спорта.При этом, если есть доказательства нарушения спортсменом антидопинговых правил, то он должен быть наказан в соответствии с регламентными нормами. Какую бы страну он не представлял», — приводит слова Колобкова ТАСС.