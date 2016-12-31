Карякин: не держу на Магнуса зла, он поздравил меня с победой

Российский гроссмейстер, накануне ставший чемпионом мира по блицу, прокомментировал досрочный уход норвежцас церемонии награждения турнира в Дохе.«Не держу на Магнуса зла. И не хочу его ни в чём обвинять. Во-первых, он поздравил меня с победой. Это главное. А то, что случилось потом на церемонии награждения… На видео всё выглядит гораздо драматичнее, чем было на самом деле. Если честно, никто не обратил особого внимания на уход Магнуса. И не придал этому значения. Всё нормально.Это же происходит с Карлсеном не впервые. В Нью-Йорке был такой же срыв… На прошлогоднем чемпионате мира по блицу в Берлине Магнус тоже не сдержался после поражения от Грищука. Но я не вижу здесь проблемы. Он — максималист. Не любит никому и ни в чём проигрывать. И это его обычные эмоции. Все уже давно к этому привыкли.Если бы Магнус не поздравил меня с победой, отказался пожать руку — другое дело. Но в этом плане он всегда ведёт себя достойно.Приятно было выиграть чемпионат мира по блицу. Я долго шёл к этому титулу и завоевал его на фоне страшной усталости. Декабрь выдался напряжённым, после нью-йоркского матча с Карлсеном каждый день шли интервью, студии, эфиры… Но я не жалуюсь. И готов впредь по максимуму подключать прессу. Считаю, что должен популяризировать шахматы в России. Это очень важно», — цитирует Карякина «Лайф».