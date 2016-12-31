Яновский: бросить вызов Карлсену может не только Карякин, но и Непомнящий

Главный тренер сборных команд России по шахматамсчитает, что претендентом в борьбе за шахматную корону в 2018 году с норвежцемможет стать не только чемпион мира по блицу, но и, упустивший победу на чемпионате мира по быстрым шахматам.«Наш выдающийся шахматист Ян Непомнящий упустил победу на чемпионате мира по быстрым шахматам в самом конце. С моей точки зрения, это тот шахматист, с которым российская федерация может связывать свои большие надежды. Я считаю, что через два года бросить вызов Магнусу Карлсену на чемпионате мира по классическим шахматам имеет шансы, кроме Сергея Карякина, ещё и Ян Непомнящий, который обладает очень ярким талантом. Хоть ему и не удалось сейчас стать чемпионом, он показал свой большой потенциал. Верим, что его главные победы не за горами.За два тура до конца он шёл на чистом первом месте. И казалось, что у него есть все шансы стать чемпионом мира по рапиду, но он проиграл Карлсену, расстроился, и в последнем туре проиграл ещё одному нашему шахматисту Александру Грищуку. Это отбросило его от первой тройки, но он был очень близок к победе», — приводит слова Яновского «Р-Спорт».