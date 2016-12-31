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Квебек может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени

31 декабря 2016, суббота. 16:59. Другие
Квебек (Канада) второй год подряд может принять финал Кубка мира по лыжным гонкам, перенесённый из Тюмени.

«Квебек – первый вариант. Есть и другие, традиционные – Финляндия, Норвегия и Швеция. На материально-техническом уровне это было бы проще, чем Канада, но с точки зрения баланса в календаре, нам кажется, что будет интересно дать ещё одну возможность Квебеку», – приводит слова директора FIS по проведению лыжных гонок Пьера Миньере Le Journal de Québec .

На раздумья администрации Квебека FIS дала неделю. После чего город должен дать ответ, согласен ли на проведение турнира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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31 декабря 2016, суббота
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