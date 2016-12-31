Карякин опустился в рейтинге ФИДЕ за декабрь с шестого на восьмое место

Российский гроссмейстерпотерял две позиции в декабрьском рейтинге ФИДЕ, опустившись с шестой на восьмую строчку. Причиной этого стало то, что в декабре Сергей не провёл ни одного матча. В ноябре Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карлсен также не провёл ни одной встречи, но его отрыв был велик и позволил сохранить за собой первое место.1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840.2. Фабиано Каруана (США) — 2827.3. Владимир Крамник (Россия) — 2811.4. Уэсли Со (США) — 2808.5. Максим Вашье-Лавграв (Франция) — 2796.6. Вишванатан Ананд (Индия) — 2786.7. Хикару Накамура (США) — 2785.8. Сергей Карякин (Россия) — 2785.9. Левон Аронян (Армения) — 2780.10. Аниш Гири (Нидерланды) — 2773.