Карякин опустился в рейтинге ФИДЕ за декабрь с шестого на восьмое место

Российский гроссмейстер Сергей Карякин потерял две позиции в декабрьском рейтинге ФИДЕ, опустившись с шестой на восьмую строчку. Причиной этого стало то, что в декабре Сергей не провёл ни одного матча. В ноябре Карякин уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карлсен также не провёл ни одной встречи, но его отрыв был велик и позволил сохранить за собой первое место.
Шахматы. Рейтинг ФИДЕ за декабрь
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2840.
2. Фабиано Каруана (США) — 2827.
3. Владимир Крамник (Россия) — 2811.
4. Уэсли Со (США) — 2808.
5. Максим Вашье-Лавграв (Франция) — 2796.
6. Вишванатан Ананд (Индия) — 2786.
7. Хикару Накамура (США) — 2785.
8. Сергей Карякин (Россия) — 2785.
9. Левон Аронян (Армения) — 2780.
10. Аниш Гири (Нидерланды) — 2773.