Устюгов выиграл спринт на первом этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл спринт на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии. У женщин победу одержала шведка Стина Нильссон.
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Первый этап. Валь Мюстайр (Швейцария)
Первый этап. Мужчины
1. Сергей Устюгов (Россия) — 3.00,50.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,03.
3. Финн Крог (Норвегия) +2,80.
4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +3,52.
5. Лука Шанава (Франция) +10,25.
6. Алекс Харви (Канада) +15,93.
Женщины
1. Стина Нильссон (Швеция) — 3.26,27.
2. Майкен Фалла (Норвегия) +2,48.
3. Хейди Венг (Норвегия) +6,47.
4. Катрина Харсем (Норвегия) +6,95.
5. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) +9,96.
6. Джессика Диггинс (США) +7,64.