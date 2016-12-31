Устюгов: хочу выиграть «Тур де Ски» для тех, кому не разрешили на ней выступить

Российский лыжникпрокомментировал свою победу в спринте на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», которая проходит в Швейцарии.«Я очень счастлив, что мне удалось сегодня победить. Что скрывать, я очень хочу выиграть этот тур. Хочу это сделать не только для себя, но и для тех ребят, с которыми я тренировался. Они тоже были очень сильно готовы к этой многодневке, но выступить на ней им, к сожалению, не разрешили», — приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».Россияне Александр Белов, Евгений Легков и Максим Вылегжанин были отстранены от участия в международных турнирах из-за допингового скандала.