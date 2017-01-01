Эстберг выиграла масс-старт на 5 км на этапе «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Флюгстад Ингвилд Эстберг одержала победу в масс-старте на 5 км на втором этапе многодневной гонки «Тур де Ски», проходящей в рамках Кубка мира в Швейцарии. Второе место досталось её соотечественнице Эстберг Хейди Венг, а замкнула тройку призёров финка Криста Пармакоски.
Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап. Валь Мюстаир, Швейцария
Женщины. Масс-старт, 5 км
1. Флюгстад Ингвилд Эстберг (Норвегия) — 13.21,2.
2. Эстберг Хейди Венг (Норвегия) +7.
3. Криста Пармакоски (Финляндия) +11,4…
11. Юлия Чекалёва (Россия) +37,8…
27. Полина Кальсина (Россия) +54,4.
32. Елена Соболева (Россия) +1.01,0.
45. Мария Гущина (Россия) +1.24,8.
47. Алиса Жамбалова (Россия) +1.26,4.
55. Ольга Царева (Россия) +2.01,3.