Т. Бё и Экхофф пропустят этап Кубка мира в Оберхофе

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира по биатлону сезона-2010/11 норвежецпропустит этап Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за болезни, сообщает Dagbladet. Соревнования пройдут с 5 по 8 января.Ранее Бё пропустил этапы в Эстерсунде (Швеция), Поклюке (Словения) и Нове-Место (Чехия).Из-за простуды в Оберхофе не выступит норвежка, занимающая 16-е место в общем зачёте Кубка мира. Ожидается, что она примет участие в пятом этапе, который стартует в Рупольдинге (Германия) 12 января.