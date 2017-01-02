В финале чемпионата мира по дартсу встретятся Андерсон и ван Гервен

В Лондоне продолжается чемпионат мира по дартсу. 1 января на турнире определились финалисты. Действующий чемпион мира шотландец Гэри Андерсон постарается защитить титул в противостоянии с голландцем Майклом ван Гервеном. Финал состоится 2 января.
Дартс. Чемпионат мира. Лондон. Четвертьфинал
Майкл ван Гервен (Нидерланды, 1) — Дэрил Гёрни (Северная Ирландия, 24) — 5:1.
Рэймонд ван Барневельд (Нидерланды, 12) — Фил Тэйлор (Англия, 4) — 5:3.
Гэри Андерсон (Шотландия, 2) — Дэйв Чиснолл (Англия, 7) — 5:3.
Джеймс Уэйд (Англия, 6) — Питер Райт (Шотландия, 3) — 3:5.
Полуфинал
Майкл ван Гервен (Нидерланды, 1) — Рэймонд ван Барневельд (Нидерланды, 12) — 6:2.
Гэри Андерсон (Шотландия, 2) — Питер Райт (Шотландия, 3) — 6:3.