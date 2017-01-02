Цветков, Шопин и Елисеев выиграли эстафету на чемпионате Австрии

Российские биатлонисты Максим Цветков, Юрий Шопин и Матвей Елисеев стали победителями эстафеты на чемпионате Австрии в Хохфильцене, выступая вне зачёта. Первая команда Тироля заняла второе место. Тройку призёров замкнула сборная Зальцбурга.
Биатлон. Чемпионат Австрии. Хохфильцен
Эстафета. Мужчины
1. Максим Цветков, Юрий Шопин, Матвей Елисеев (Россия) – 57.02,9 (0+0).
2. Доминик Ландертингер, Лоренц Вягер, Феликс Лейтнер (Тироль-1) – 57.55,5 (0+0).
3. Клаус Ляйтингер, Фабиан Херль, Свен Гроссеггер (Зальцбург) – 59.36,1 (0+0).