Грип: не все российские лыжники принимают допинг

Тренер сборной Швеции по лыжным гонкампрокомментировал ситуацию с отстранением российских лыжников от участия в соревнованиях в связи с подозрениями в применении допинга. На минувшей неделе FIS подтвердила, что от соревнований отстранены«Что касается ситуации с российскими лыжниками, то нам нужно быть осторожнее в высказываниях. Не все они принимают допинг. Надо понимать, что россиянин может бегать на лыжах так же быстро, как норвежец или швед. Из-за всех этих историй мы стали слишком подозрительны. Нужно быть осторожнее», — цитирует Грипа Dagbladet.