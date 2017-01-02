Тихонов: хотел бы провести Кубок моего имени, обращусь к Бьорндалену, Фуркаду

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, 2 января отмечающий 70-летний юбилей, рассказал о планах провести Кубок своего имени с участием звёзд мирового биатлона.«На правах лучшего биатлониста XX века хотелось бы провести в честь 70-летия Кубок моего имени. Независимо от санкций, допинговых скандалов я буду лично обращаться с просьбой приехать к Уле-Эйнару Бьорндалену, Мартену Фуркаду, Габриэле Коукаловой, буду общаться на эту тему с президентами федераций, Международным союзом биатлонистов. Разыграть Кубок в Тюмени можно будет среди регионов и пригласить знаменитых спортсменов, провести это всё под девизом „За чистый мировой биатлон“, — цитирует Тихонова ТАСС.