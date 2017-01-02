Домрачева: спасибо Деду Морозу за самые важные подарки в ушедшем году!

Трёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своей странице в «Инстаграме» поблагодарила Деда Мороза за подарки и поздравила всех с Новым годом. Дарья вошла в предварительный состав сборной Беларуси по биатлону на четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия), который пройдёт с 5 по 8 января. Домрачева 1 октября стала мамой, а 11 ноября приступила к занятиям на снегу.
«Спасибо Деду Морозу за самые важные подарки в ушедшем году! Пускай новый, наступивший год будет богат для всех приятными и радостными событиями. Желаю всем счастливого, успешного и яркого года! Давайте верить в чудеса и оставаться в душе всегда немного детьми!» – написала Домрачева.
Если фото не открывается, можно посмотреть его, перейдя по ссылке — https://www.instagram.com/p/BOvKN54hNws/